Троицк, Челябинская область, , 06:44 — REGNUM Житель Троицка Челябинской области перевёл более миллиона рублей брокеру-мошеннику. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телефонный мошенник

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Гражданин 1961 года рождения несколько месяцев вкладывал деньги, в том числе и заёмные, для заработка на «бирже». Однако когда вывести их назад не удалось, понял, что стал жертвой обмана.

В полиции отмечают, что этот гражданин был в курсе о подобных действиях мошенников. Тем не менее он решил рискнуть, польстившись на перспективы лёгкого заработка.