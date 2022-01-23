Красногорск, 23 января, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Муж и жена были найдены погибшими от отравления неустановленным веществом, их девятилетний ребёнок госпитализирован в подмосковном посёлке Обухово. Об этом 22 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного Комитета по Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Семью с признаками отравления нашёл их родственник, он вызвал бригаду медиков на место происшествия. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Девятилетний ребёнок погибших был госпитализирован в реанимационное отделение. В настоящее время за жизнь ребёнка борются медики.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели людей. Назначен ряд экспертиз, в том числе с целью установления причин отравления. Все продукты, обнаруженные в квартире погибших, отправлены на исследование экспертами. По факту смерти супругов и госпитализации ребёнка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.