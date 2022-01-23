Вашингтон, 23 января, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Проблемы в работе социальной сети TikTok отметили пользователи из США. Об этом 23 января свидетельствуют данные, опубликованные мониторинговым порталом Downdetector, отслеживающим работу популярных интернет-ресурсов.

TikTok

Больше половины пользователей, сообщивших о неполадках (52%) уточнили, что проблемы наблюдаются в работе приложения. Ещё у 26% пользователей возникли проблемы при подключении к серверу, а у 22% обнаружились неполадки при работе сайта.

TikTok — это мультимедийное приложение, позволяющее загружать и просматривать короткие видеозаписи. Она была запущена в 2018 году и с тех пор набирает популярность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в TikTok начали тестировать систему платных подписок.