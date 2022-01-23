Веллингтон, 23 января, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Максимальный, «красный» уровень тревоги объявлен в Новой Зеландии в связи с выявлением 12 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в стране. Об этом 23 января сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн в заявлении, опубликованном в на сайте правительства страны.

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Переход на «красный» режим тревоги в Новой Зеландии произойдёт в 23:59 (13:59 мск) 23 января. Ардерн уточнила, что случаи заражения штаммом «Омикрон» были выявлены на Северном и Южном островах, а кроме того, были зарегистрированы на нескольких авиарейсах. Премьер-министр отметила, что два человека, инфицированных новым штаммом, при этом принимали участие в массовых мероприятиях и с большой долей вероятности заразили значительное количество жителей страны.

Ардерн призвала всех жителей страны сделать бустерную прививку и соблюдать рекомендованные меры предосторожности. «Красный» режим тревоги при этом не подразумевает локдауна, в Новой Зеландии будут работать все предприятия, магазины, учреждения и ведомства. Ужесточается ряд санитарных правил, в частности сокращается число участников массовых мероприятий, маски рекомендовано носить и в помещении, и на улице, обязательно соблюдение дистанции.

На сегодняшний день в Новой Зеландии выявлено 15 479 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, из них 84 случая подтверждено за последние 24 часа. С начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, в стране скончались 52 человека.