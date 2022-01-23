Фукусима , Япония, , 03:58 — REGNUM Утечка как минимум четырёх тонн специального раствора, необходимого для поддержания ледяной стены, построенной под аварийной АЭС «Фукусима-1» была обнаружена на станции. Об этом 23 января сообщает телеканал NHK.

Фукусима- I

Утечка раствора, содержащегося в специальных баках, произошла на прошлой неделе. Специалисты предполагают, что причиной утечки могло стать повреждение трубы с последующей разгерметизацией. В настоящее время ведутся работы по по поиску и устранению неисправности.

Ледяная стена была построена под АЭС в 2016 году. Она расположена по периметру здания АЭС и блокирует доступ грунтовым водам, которые проникали непосредственно под реактор и смешивались с радиоактивной жидкостью. На создание ледяной стены ушло около $300 млн.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году, из-за удара цунами здесь вышла из строя система энергоснабжения и охлаждения. В итоге расплавленное топливо прожгло внешнюю оболочку контура защиты реакторов. В ходе аварии произошло несколько взрывов водорода с выбросами радиоактивных веществ. Ликвидационные работы и дезактивации территории в районе АЭС идёт до сих пор. Полностью ликвидировать станцию предполагается в 2040 году.