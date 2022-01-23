Лос-Анджелес, США, , 03:51 — REGNUM Стриминговый сервис Apple TV опубликовал трейлер нового сериала «МыПрогорели» с Энн Хэтэуэй («Интерстеллар», «Темный рыцарь: Возрождение легенды») и Джаредом Лето («Реквием по мечте», «Господин Никто») в главных ролях.

Помимо Хэтэуэй и Лето в серале снялись О. Т. Фагбенли, Роберт Эмметт, Крикет Браун и Америка Феррера. Мировая премьера сериала запланирована на 18 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что в первый день премьеры Apple TV представит первые три эпизода. Остальные пять будут выходить с интервалом в одну неделю. Авторами идеи стали Ли Айзенберг («Маленькая Америка», «Хорошие мальчики») и Дрю Кревелло.