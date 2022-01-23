Москва, 23 января, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Пилотный эпизод эпического фэнтезийного сериала «Этерна» собрал рекордное количество зрителей во время старта среди прочих собственных проектор «Кинопоиска». По этому показателю «Этерна» обошла «Пищеблок».

Пресс-служба BUBBLE Comics Con Фэнтези-сага «Этерна»

Согласно пресс-релизу, в первые 24 часа первую часть фэнтези-саги посмотрело более 100 тысяч подписчиков сервиса.

Главные роли в сериале исполнили Анар Халилов, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Денис Нурулин, Валентина Ляпина, Сергей Горошко и Сергей Гилев.

Сериал является экранизацией цикла романом Веры Камши «Отблески этерны». Произведение состоит из книг — «Красное на красном», «От войны до войны», «Лик Победы», «Зимний излом», «Сердце Зверя», «Полночь», «Рассвет», часть из которых, в свою очередь, разделены на несколько томов.