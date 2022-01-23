Париж, 23 января, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Около 40 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска во Франции. Об этом 22 января сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

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Всего на протестные акции вышло около 38 тыс. человек во всей Франции. Из них 5,2 тыс. демонстрантов прошли по улицам Парижа. Вторая по многочисленности акция состоялась в Марселе, здесь собралось около тысячи человек. всего на территории страны за день состоялось около 170 протестных мероприятий.

Акции носили исключительно мирный характер, информация о нападении протестующих на представителей власти поступила лишь с юга Франции. По словам очевидцев, демонстранты якобы начали стучать в окна здания администрации города Перпиньяна. Когда представители администрации вышли к протестующим, чиновников несколько раз ударили и разбили окно депутата.

Вакцинный пропуск будет актуален для жителей Франции старше 16 лет. Его получат только прошедшие три этапа вакцинации от коронавируса: две основные прививки и одна бустерная. Закон о вакцинном пропуске начнёт действовать с 24 января.

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