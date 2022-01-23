Лондон, 23 января, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Продюсер франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи сообщила, что 49-летний британский киноактер Идрис Эльба («Однажды в апреле», «Большая игра») рассматривается в качестве следующего агента 007. Об этом также сообщило издание Deadline.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

«Что ж, мы знаем Идриса и дружим с ним, он великолепный актер. И, знаете, его участие в фильмах было частью обсуждения. Но всегда сложно обсуждать, когда у вас есть кто-то на месте», — цитирует Брокколи издание Deadline.

Ранее продюсер кинофраншизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи заявила, что, по ее мнению, роль агента 007 должны исполнять только британцы.

Мировая премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниэлем Крэйгом в главной роли состоялась 28 сентября 2021 года. За время проката кинолента собрала 774 миллиона долларов при 250 миллионов долларов бюджета.