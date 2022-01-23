Пекин, , 03:05 — REGNUM Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин считает, что сезон Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 может возобновиться после Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Сейчас говорить о конкретных сроках достаточно сложно, наверное, будет после Олимпийских игр», — цитирует Матыцина издание ТАСС.

Министр также отметил, что сейчас в приоритете остается обеспечения здоровья всех участников матчей КХЛ: «Если будет требовать ситуация, будут разработаны новые регламенты, согласованные с Роспотребнадзором, по возобновлению чемпионата».

Олимпийские игры 2022 года по хоккею пройдут в Пекине в период с 9 по 20 февраля.