Флорида, США, , 02:58 — REGNUM 33-летний российский вратарь Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду Пантерз», был признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ) 2021/22.

Сергей Бобровский (сс) Michael Miller

В прошедшую пятницу, 21 января, «Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:0. Сергей Бобровский сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 40 бросков по своим воротам.

Второй и третьей звездами дня соответственно были признаны нападающий «Даллас Старс» Джейсон Робертсон и форвард «Бостона Брюинз» Давид Пастрняк.

«Флорида Пантерз», одержав 28 победу и набрав 61 очко, поднялась на первую строчку в турнирной таблице восточной конференции.