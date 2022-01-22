Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Флорида, США, 23 января, 2022, 02:58 — ИА Регнум. 33-летний российский вратарь Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду Пантерз», был признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ) 2021/22.
(сс) Michael Miller
Сергей Бобровский
В прошедшую пятницу, 21 января, «Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:0. Сергей Бобровский сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 40 бросков по своим воротам.
Второй и третьей звездами дня соответственно были признаны нападающий «Даллас Старс» Джейсон Робертсон и форвард «Бостона Брюинз» Давид Пастрняк.
«Флорида Пантерз», одержав 28 победу и набрав 61 очко, поднялась на первую строчку в турнирной таблице восточной конференции.