Ярославль, , 02:51 — REGNUM 28-летний американский хоккеист Рид Буше, выступающий за «Локомотив» и обвиненный в изнасиловании, в ближайшее время покинет «железнодорожников».

Рид Буше ХК «Локомотив»

Руководство «Локомотива», как сообщает издание Metaratings, намерено досрочно расторгнуть с Ридом Буше контракт. Действующее соглашение хоккеиста с российским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

В текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 Рид Буше принял участие в 46-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двенадцатью заброшенными шайбами и пятнадцатью результативными передачами.

15 января Рид Буше признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел в 2011 году, когда хоккеисту было 17 лет. 31 января будет вынесен окончательный приговор по делу Буше.