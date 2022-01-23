Прага, , 02:34 — REGNUM 22 января главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан заявил, что шесть игроком национальной команды сдали положительные тесты на COVID-19.

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«Не могу сказать, кто и когда заразился. У некоторых до прибытия в расположение команды были отрицательные тесты, а после стали положительными. Только в день тренировки я решаю, сколько игроков примут в ней участие», — цитирует Пешана интернет-портал idnes.cz.

На Олимпийских играх 2022 года сборная Чехии по хоккею начнет свой пусть к финалу с группы B. На групповой стадии шведам предстоит сыграть со сборными Дании, Швейцарии и России. Олимпийские игры в Пекине пройдут в период с 9 по 20 февраля.