Вашингтон, 23 января, 2022, 02:25 — ИА Регнум. 22 января издание SM-News сообщило, что исследователи из Йельской школы, расположенной в Соединенных Штатов Америки, создали носимый детектор, способный определять даже низкие концентрации коронавируса. Устройство также способно определить, подвергался ли человек воздействию SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Создатели устройства предлагают использовать детектор для групп людей с высоким риском заражения — медков, официантов, водителей общественного транспорта и т. д.

Также издание SM-News сообщает, что задачей исследователей было создать дешевое портативное устройство, не требующее питания и способное определять риски непосредственно для носителей.