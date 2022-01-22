Берлин, 23 января, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подтвердил, что попросил главу минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт об отставке. Заявление Шёнбаха опубликована на официальном сайте Бундесвера.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами», — сказано в заявлении Шёнбаха.

Главком ВМС Германии уточнил, что глава минобороны ФРГ удовлетворила его просьбу об отставке. Как пояснил вице-адмирал, он принял решение об уходе с занимаемого поста, чтобы «избежать дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и прежде всего Федеративной Республике Германия».

До назначения нового главкома ВМС, его обязанности будет исполнять заместитель Шёнбаха контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главком ВМС Германии подал в отставку после своих слов о принадлежности Крыма России.