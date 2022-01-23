Лос-Анджелес, США, , 01:58 — REGNUM 39-летняя американский киноактриса Кирстен Данст, известная по ролям в таких фильмах как «Джуманджи», «Человек-паук» и «Скрытые фигуры», сыграет в новой картине режиссера Алекса Гарленда «Гражданская война». Об этом сообщило издание Variety.

Также сообщается, что производством боевика будет заниматься киностудия A24, причастная к созданию таких фильмов как «Бивень», «Человек — швейцарский нож», «Лунный свет» и «Солнцестояние».

Помимо Кирстен Данст, в новом фильме Алекса Гарленда сыграют Вагнер Моура, Стивен Хендерсон и Кэйли Спэни. Сценарий к картине написал сам Гарленд («28 дней спустя», «Пекло», «Из машины»).

В 2016 году Алекс Гарленд был номинирован на премию «Оскар» за лучший сценарий фильма «Из машины».