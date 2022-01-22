Подгорица, 23 января, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Акции против смены правительства Здравко Кривокапича состоялись в столице Черногории Подгорице, а также в городах Тиват, Никшич, Котор. Об этом 22 января сообщила газета Vijesti.

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Протестные акции в Черногории продолжаются уже четвёртый день. Они связаны с внесением в парламент инициативы голосования о недоверии правительству Кривокапича. Инициатива исходила от вице-премьера Дритана Абазовича и его парламентской коалиции «Чёрным по белому».

В свою очередь Кривокапич внес в парламент предложение об отставке вице-премьера Абазовича, как инициатора голосования о недоверии кабмину. Кроме того, премьер-министр предложил провести в мае в стране новые парламентские выборы.

В Подгорице манифестанты собрались у здания парламента. Ряд участников акции призывал правящее большинство сесть за стол переговоров, чтобы не допустить кризиса в стране. Граждане обвиняли Абазовича в сговоре с президентом Черногории Мило Джукановичем. В Тивате и Которе люди блокировали Адриатическое шоссе, которое является единственной магистралью вдоль Адриатического побережья и проходит недалеко от аэропорта Тивата.

Заседание парламента Черногории о недоверии правительству назначено на 4 февраля, а 3 февраля будет рассмотрена инициатива Кривокапича об отставке Абазовича.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по конституции Черногории невозможно сменить премьер-министра без проведения парламентских выборов.