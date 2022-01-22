Буэнос-Айрес, 23 января, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Гражданка России погибла в результате столкновения грузовика и автобуса в Аргентине. Гибель девушки подтвердил 22 января журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточнил дипломат, сотрудники посольства находятся на связи с семьёй погибшей. В настоящее время решается вопрос о вывозе из Аргентины на Родину тела, либо праха девушки. Уточняется, что девушка работала в Аргентине моделью и собиралась на следующей неделе вылетать домой.

Авария произошла 18 января, автобус с пассажирами, следовавший из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто в провинции Санта-Фе, столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате аварии пострадали 12 человек, погибла гражданка России. Других погибших в этой аварии нет.

Водителю автобуса было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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