Киев, , 01:06 — REGNUM Состав организации Natus Vincere, выступающий в дисциплине CS: GO, был признан лучшей командой прошедшего 2021 года по версии издание HLTV. Об этом было объявлено во время церемонии награждения.

В 2021 году Natus Vincere сыграли в десяти финалах различных турниров, в восьми из которых смогли одержать победу. Пятерка «рожденных побеждать» смогла занять первые места в таких турнирах как BLAST Global Final 2020, DreamHack Masters Spring, StarLadder CIS RMR, IEM Cologne, ESL Pro League Season 14, PGL Major, BLAST Fall Final и BLAST World Final 2021.

В топ-20 игроков 2021 года по версии HLTV вошли сразу три игрока Natus Vincere — Валерий «b1t» Ваховский (9 место), Денис «electronic» Шарипов (7 место) и Александр «s1mple» Костылев (1 место).