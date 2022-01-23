Киев, , 01:01 — REGNUM 24-летний украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев, выступающий в составе организации Natus Vincere по Counter Strike: Global Offensive, был признан изданием HLTV лучшим игроком прошедшего 2021 года.

В 2021 году Александр Костылев в составе Natus Vincere выиграл восемь престижных турниров, среди которых IEM Cologne, BLAST World Final 2021, ESL Pro League Season 14 и PGL Major. Также s1mple восемь раз признавался самым ценным игроком турнира.

Помимо Александра «s1mple» Костылева, в топ-20 лучших игроков 2021 года вошли Хелвийс «broky» Сауканц, Джонатан «EliGE» Яблоновски, Робин «ropz» Кул, Руссел «Twistzz» Ван Дулкен, Мартин «stavn» Лунд, Кайке «KSCERATO» Керато, Кейт «NAF» Маркович, Бенжамин «blameF» Бремер, Неманья «hunter-» Ковач, Николай «device» Ритц, Джами «Jame» Али, Валерий «b1t» Ваховский, Марекс «YEKINDAR» Галинскис, Денис «electronic» Шарипов, Абай «HObbit» Хасенов, Сергей «Ax1Le» Рыхторов, Дмитрий «sh1ro» Соколов, Никола «NiKo» Коваич и Матье «ZywOo» Хербо.