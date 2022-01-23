Ростов-на-Дону, , 00:28 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке крупно обыграл черногорскую «Будучность». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

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Матч 11-го тура предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/22 завершился со счётом 30:20 в пользу хозяек площадки. При этом на старте встречи преимущество было у «Будучности».

«Эта команда доставила много проблем, особенно в атаке. Игроки «Будучности» выступали практически так же, как и наши, хотя те на десять лет их старше. Рад видеть, что молодые девочки могут играть на таком уровне. Удовлетворен результатом, что мог делать ротацию состава. Горд своей командой», — сказал главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Победа в предыдущей встрече между командами, которая состоялась в рамках турнира в октябре 2021 года в Подгорице, досталась также ростовчанкам — 25:19.