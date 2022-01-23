Берлин, , 00:26 — REGNUM Главком ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после своих слов о том, что Крым никогда не будет частью Украины. Об этом 23 января сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн уже приняли отставку Шёнбаха. Таким образом, мнение вице-адмирала о принадлежности Крыма стоило ему карьеры.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Напомним, главком ВМС Германии Шёнбах в ходе своего выступления в Индии назвал принадлежность Крыма России фактом и заявил, что Крым уже никогда не станет частью Украины. Кроме того, он выразил сомнения в том, что Украина может стать членом НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ВМС Германии Шёнбах назвал свои слова о принадлежности Крыма России ошибкой и уточнил, что это было его частное мнение, но никак не официальная позиция минобороны ФРГ.

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