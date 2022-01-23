Элиста, , 00:25 — REGNUM До 2025 года голубое топливо должно прийти в каждый населённый пункт Калмыкии. Такую задачу ставят власти республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2020 году между правительством Калмыкии и ПАО «Газпром» подписана программа по развитию газоснабжения и газификации республики на 2021−2025 годы. За этот период будут газифицированы 35 населенных пунктов, тем самым уровень сетевой газификации достигнет 100%», — сказал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Так, к примеру, в поселках Октябрьский и Белоозерный Юстинского района началось строительство межпоселкового газопровода. Работы планируется завершить до конца 2022 года. Общая протяженность газопроводной сети составит около 29 км. Голубое топливо придёт в 70 домов.