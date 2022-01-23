Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону мониторинговые группы в ходе рейдов выявили автобусы с неисправным отоплением. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники городского департамента транспорта проверили более 80 единиц подвижного состава и выявили 11 автобусов с неисправной системой отопления. Некоторые автобусы выходили на линии с грязным салоном.

К перевозчикам применены меры. Им поручено провести ревизию отопительных систем и усилить контроль за мойкой и санитарной обработкой автобусов по окончании работы на маршрутах.