Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 00:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону мониторинговые группы в ходе рейдов выявили автобусы с неисправным отоплением. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

Сотрудники городского департамента транспорта проверили более 80 единиц подвижного состава и выявили 11 автобусов с неисправной системой отопления. Некоторые автобусы выходили на линии с грязным салоном.

К перевозчикам применены меры. Им поручено провести ревизию отопительных систем и усилить контроль за мойкой и санитарной обработкой автобусов по окончании работы на маршрутах.