Манчестер, Великобритания, , 00:15 — REGNUM 22 января итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» намерено сохранить 22-летнего флангового защитника сборной Португалии Диогу Далота в составе основной команды.

Также сообщается, что тренерский штаб «красных дьяволов» видит в Далоте ключевого игрока команды. На футболиста претендовала дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Диогу Далот принял участие в шестнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых пропустил три желтые карточки.

Далот выступает за «манкунианцев» с 1 июля 2018 года после перехода из «Порту» за 22 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.