Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 00:15 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 23 января температура воздуха опустится до — 15 градусов. Это следует из ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мороз

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и днём в большинстве районов Ростовской области ожидается снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, утром и днём в отдельных районах ожидается метель, на дорогах — гололедица. Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, утром и днём порывы будут достигать 12−14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до −3…−8 градусов, при прояснениях — до — 15 градусов. В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до −1…−6 градусов, в южных районах — до +1 градуса.