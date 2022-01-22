Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 00:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на пересечении бульвара Комарова и улицы Добровольского скорая помощь с беременной пациенткой попала в ДТП. Фотоснимки с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

По некоторым данным, реанимобиль ехал с беременной женщиной, однако водитель легкового автомобиля не уступил санитарной машине дорогу.

В донском управлении ГИБДД уточнили, что автомобили получили механические повреждения.