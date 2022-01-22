Элиста, 23 января, 2022, 00:11 — ИА Регнум. В Калмыкии 23 января ожидается снег с дождём и сильный ветер. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

По данным Калмыцкого гидрометцентра, в течение дня в республике пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах опустится туман, образуется гололед, возможно налипание мокрого снега. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит 0…-5 градусов, днём столбики уличных термометров поднимутся до 0…+5 градусов.