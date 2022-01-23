Турин, Италия, , 00:09 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Уругвая по футболу Родриго Бентанкур входит в сферу интересов «Астон Виллы». Об этом 22 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Логотип Ювентуса

В текущем сезоне на счету Бентанкура одна результативная передача в восемнадцати турах итальянской Серии А 2021/22. В рамках Лиги чемпионов УЕФА уругвайский полузащитник также отметился голевой передачей.

Родриго Бентанкур перешел в «Ювентус» 1 июля 2017 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» за 15,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Соглашение футболиста со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2024 года.