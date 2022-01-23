Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, трое получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Pixabay.com

Авария случилась на трассе Волгоград — Каменск днём 22 января. Водитель SsangYong Actyon, по предварительным данным, выехал на встречную полосу на участке, где это запрещено, и столкнулся с Renault Logan. В результате от полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка Renault Logan. Пострадали водитель и двое мужчин, которые находились в этом же автомобиле. Они госпитализированы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.