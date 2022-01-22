Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» проиграл первый контрольный матч на зимнем сборе в Испании. Соперником стала чешская «Спарта». Итоговый счёт — 0:2 в пользу команды из Праги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

Футбол

Авторами голов стали словацкий футболист Лукаш Гараслин, забивший на 20-й минуте, и Томаш Чванчара, отличившийся на 70-й минуте.

ИА REGNUM сообщало, что «Спарта» — самый успешный клуб среди чешских команд.