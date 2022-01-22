Красногорск, 22 января, 2022, 23:45 — ИА Регнум. По факту гибели двух человек в Подмосковье возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, ЧП произошло 22 января на ул. Ленина в пос. Обухово — супругов и их сына с признаками отравления обнаружил родственник в квартире.

«Следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России … возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения, а также госпитализации их девятилетнего сына», — отметила она.

Она отметила, что следователи и криминалисты, которые провели осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.