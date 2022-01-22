Саутгемптон, Великобритания, 22 января, 2022, 23:45 — ИА Регнум. 22 января «Саутгемптон» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Манчестер Сити». Основное время матча, проходившего в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис», завершилось со счетом 1:1.

«Манчестер Сити»

Забитыми мячами отметились Кайл Уокер-Питерс (7' Натан Редмонд) и Эмерик Ляпорт (65' Кевин Де Брёйне).

Желтые карточки получили Ян Беднарек (33'), Стюарт Армстронг (79') и Мохамед Эльюнусси (90+2'). На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Дерек Итон.

Статистика матча («Саутгемптон"/ «Манчестер Сити»)

Удары 7/20

Удары в створ 3/5

Владение 26%/74%

Угловые 2/11

Нарушения 13/5

Составы команд:

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Кайл Уокер-Питерс, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ян Беднарек (Лянко Войнович 71'), Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз, Чи Адамс, Стюарт Армстронг (Ибраима Диалло 82'), Натан Редмонд (Мохамед Эльюнусси 46'), Армандо Броя.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Филип Фоден, Рахим Стерлинг (Жезус, 60').

«Саутгемптон», набрав 25 очков, поднялся на двенадцатую строчку. «Манчестер Сити» с 57-ю очками остался на первой позиции. Победная серия «горожан» до сегодняшней игры составляла восемь матчей.