Брюссель, 22 января, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Бельгии рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок на Украину, сообщает агентство Belga со ссылкой на МИД королевства.

Бельгия

«Ситуация чрезвычайно непредсказуемая, и любое новое развитие может произойти очень быстро. Мы рекомендуем вам… подготовиться к тому, чтобы при необходимости изменить планы своих краткосрочных поездок», — сообщили в МИД Бельгии.

Напомним, ранее журналист Fox News Лукас Томлисон в Twitter сообщил, что Государственный департамент США начнёт с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов с Украины.

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