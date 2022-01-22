Архангельск, 22 января, 2022, 23:28 — ИА Регнум. В Архангельской области повторную прививку от новой коронавирусной инфекции уже сделали почти 70 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«В момент роста заболеваемости коронавирусом и появления на территории Архангельской области штамма «Омикрон» важно иметь иммунитет, поэтому вопрос ревакцинации откладывать не стоит. Я сам ревакцинировался спустя пять месяцев после предыдущей прививки двухкомпонентной вакциной «Спутник V», — рассказал глава минздрава Александр Герштанский.

Напомним, за последние сутки в регионе было выявлено рекордное число случаев COVID-19 — 744.

Как сообщало ИА REGNUM, инфекционист назвал способ определить «Омикрон».