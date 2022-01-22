Винница, Украина, 22 января, 2022, 23:16 — ИА Регнум. На Украине в ресторане возникла драка со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Mvs.gov.ua Полиция Украины

ЧП произошло в субботу, 22 января, в Виннице. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.