Берлин, , 23:14 — REGNUM Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах прокомментировал свои заявления о принадлежности Крыма и расширения НАТО на восток.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии отражали моё личное мнение на тот момент. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии», — написал он в Twitter.

Он добавил, что не должен был допускать таких заявлений — «интерпретировать нечего, это была явная ошибка».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что в состав Украины никогда не вернется Крым, а также то, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину) уважение, которого он требует ‑ и которого он, вероятно, заслуживает».