Архангельск, , 23:14 — REGNUM В Архангельске легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с детьми, один ребенок от полученных травм скончался.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, трагедия произошла на пешеходном переходе улиц Тимме и Дзержинского. По предварительным данным, 47-летнийводитель автомобиля «Toyota» наехал на 27-летнюю женщину с детьми 4 и 7 лет, которые переходили дорогу. Младший ребенок погиб на месте, старшего вместе с матерью госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье женщина насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.