Архангельск, 22 января, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Архангельске легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с детьми, один ребенок от полученных травм скончался.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, трагедия произошла на пешеходном переходе улиц Тимме и Дзержинского. По предварительным данным, 47-летнийводитель автомобиля «Toyota» наехал на 27-летнюю женщину с детьми 4 и 7 лет, которые переходили дорогу. Младший ребенок погиб на месте, старшего вместе с матерью госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье женщина насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.