Берлин, , 22:43 — REGNUM Министерство обороны Германии осуждает слова командующего германским ВМФ Кая-Ахима Шенбаха том, что президент России Владимир Путин «заслуживает уважения».

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Заявления (вице-адмирала Шенбаха) по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны», — заявили агентству Dpa в пресс-службе Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что в состав Украины никогда не вернется Крым, а также то, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину) уважение, которого он требует ‑ и которого он, вероятно, заслуживает».

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