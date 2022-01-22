Киев, , 22:42 — REGNUM 26 января в Париже состоится встреча советников лидеров «нормандской четверки», на которой планируется обсудить ситуацию на Донбассе. Об этом в комментарии УНИАН рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, актуализации и активации требует переговорный процесс.

«Есть уже согласованной позицией встреча политических советников «нормандской четверки» 26 января в Париже», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря 2020 г. пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский сообщил, что возможность принятия Контактной группой совместного заявления, которое предусматривает конкретные действия сторон по обеспечению режима перемирия в Донбассе, не устраивает власти Украины.