Донецк, 22 января 2022, 22:32 — REGNUM К посредническим инициативам Турции по Украине можно относиться с определенной долей юмора, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Ранее президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании отношений России и Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что власти Донецкой Народной Республики, несмотря на сообщения западных средств массовой информации, не готовят наступление на Украину.
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