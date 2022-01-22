Донецк, 22 января, 2022, 22:32 — ИА Регнум. К посредническим инициативам Турции по Украине можно относиться с определенной долей юмора, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«По Турции: пока к этому можно относиться с определенной долей юмора», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании отношений России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что власти Донецкой Народной Республики, несмотря на сообщения западных средств массовой информации, не готовят наступление на Украину.

Читайте также: Пушилин: ДНР не готовит наступление на Украину