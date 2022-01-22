Москва, 22 января, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Александр Осин — аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» — предположил, что ипотечные ставки могут вырасти на несколько процентных пунктов в 2022 г.

Fishki.net Ипотека

С начала года процентные ставки по ипотеке уже выросли до 0,25−1,25 п.п. (в среднем составляют 9,8%).

По словам аналитика, передает РИА Новости, ипотечные ставки достигнут максимума в середине года. При этом расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки ЦБ РФ на этот год составит 8−11%, считает он. Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь 16%.

В то же время Анна Бодрова — старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» — считает, что ставки по ипотеке могут достичь 13%.