Рим, , 22:08 — REGNUM Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны, пишет 22 января la Repubblica.

Сильвио Берлускони European People’s Party

Заявление от имени Берлускони зачитала сенатор Личия Ронцулли в ходе встречи представителей коалиции, в которой лидер партии «Вперед, Италия» не принял участия.

После отказа Берлускони за два дня до голосования сложилась ситуация, при которой ни правоцентристы, ни их противники с левого флага не озвучили своих кандидатур.

Первое заседание парламента для выборов президента Италии назначено на 24 января.