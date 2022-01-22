Рим, 22 января 2022, 22:08 — REGNUM Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны, пишет 22 января la Repubblica.
Заявление от имени Берлускони зачитала сенатор Личия Ронцулли в ходе встречи представителей коалиции, в которой лидер партии «Вперед, Италия» не принял участия.
После отказа Берлускони за два дня до голосования сложилась ситуация, при которой ни правоцентристы, ни их противники с левого флага не озвучили своих кандидатур.
Первое заседание парламента для выборов президента Италии назначено на 24 января.