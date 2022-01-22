Донецк, 22 января, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Донецкую Народную Республику (ДНР) поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, заявил 22 января глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то есть количественного, у меня нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса.

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