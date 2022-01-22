Москва, 22 января, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал, как многодетным женщинам досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщается на странице ПФР в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, женщины — граждане РФ, которые вырастили 5-х детей, могут выйти на пенсию в 50 лет (при наличии страхового стажа — 15 лет). Матерям с 3-мя детьми можно выйти на пенсию в 57, матерям 4-х — в 56.

Ранее Юлия Финогенова — профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова — рассказала, что получить пенсионное удостоверение раньше (в 2022 г. женщины выходят на пенсию в 58, мужчины — в 63) можно при наличии продолжительного стажа работы.

Стаж мужчин должен составлять не менее 42 лет, женщин — 37. Данная возможность ограничена по возрасту — мужчины должны быть не младше 60 лет, женщины — старше 55-ти.