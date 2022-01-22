Рим, , 21:55 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента страны. Об этом 22 января сообщает ANSA.

Сильвио Берлускони European People's Party

По данным агентства, Берлускони во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру. Вместе с тем никаких имен он не назвал.

Напомним, президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.